Слесарь из Когалыма поехал обкатать после ремонта чужой «Камаз» и нарвался на уголовное дело

Скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

Инспекторы ДПС из Когалыма во время патрулирования улиц заметили «КамАЗ», у которого не работал жёлтый проблесковый маячок. Они остановили грузовик для проверки и выяснилось, что что у водителя нет при себе нет прав. Предъявленные документы на машину вызвали у полицейских сомнение в подлинности. пытался скрыть свою личность, называясь чужим именем.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, чтобы установить личность водителя, полицейские предложили ему войти на Госуслуги. Выяснилось, что водитель назвал себя другим именем. Мужчину задержали. Водителем оказался 29 летний житель Когалыма, который работает слесарем по ремонту автомобилей в одной из организаций города. Полицейским мужчина рассказал, что проводил диагностику грузовика, который вскоре должны были ввести в эксплуатацию. Не имея разрешения от работодателя и не получив путевой лист, он сам решил устроить пробную поездку, чтобы проверить работу двигателя и цистерны в движении. Слесарь понимал, что не имеет права управлять грузовиком, но не сообщил об этом руководству - он хотел произвести хорошее впечатление на начальство.

В отношении слесаря возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Помимо этого, составлено четыре административных материала.

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