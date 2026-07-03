Житель Нягани получил условный срок и крупный штраф за изготовление боеприпасов

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Жителя Нягани обвиняют в незаконном изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию и хранению патронов. Запрещенку у 60-летнего югорчнаина изъяли полицейские.

По данным «Судов Югры», в сентябре 2025 года няганец изготовил у себя дома 105 патронов для огнестрельного оружия. В ноябре того же года боеприпасы были обнаружены полицейскими и изъяты.

В суде подсудимый признал свою вину. Суд признал подсудимого виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года условно с испытательным сроком два года и штрафом в размере ста тысяч рублей.

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