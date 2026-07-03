Школа Ханты-Мансийска вошла в проект по подготовке специалистов нефтяной отрасли

Фото: пресс-служба «Газпромнефть-Хантоса»

Школа № 1 Ханты-Мансийска вошла в образовательную экосистему «Лига школ». Воспитанники учебного заведения смогут посещать занятия со специалистами нефтяной отрасли, а также экскурсии на высокотехнологичные нефтепромыслы и в научные центры.

Старейшее учебное заведение Ханты-Мансийска стало первым представителем региона в образовательном сообществе «Лига школ» «Газпром нефти». Специалисты компании помогут в подготовке будущих инженеров, IT-специалистов, физиков и математиков для нефтяной отрасли. Для учеников школы № 1 будут открыты высокотехнологичные нефтепромыслы и научные центры «Газпромнефть-Хантоса».

Генеральный директор предприятия Дмитрий Колупаев отметил, что нефтегазовая отрасль развивается на стыке инженерной мысли, точных наук и цифровых технологий.

– Приток молодых специалистов – инженеров, физиков, математиков и IT-экспертов – для нас принципиально важен. Именно это поколение будет создавать решения, определяющие эффективность, безопасность и технологическое лидерство нефтяной и газовой промышленности в ближайшие десятилетия. Помогая школьникам познакомиться с современным промыслом, инженерными задачами и реальной производственной средой, мы формируем интерес к отрасли, – подчеркнул он.

Теперь география «Лиги школ» расширилась до 15 городов, а число учеников превысило 10 тысяч человек.

– Первые представления о будущей профессии закладываются именно в школе. Работодателям недостаточно просто ждать выпускников – мы должны сами формировать образовательную среду. «Лига школ» выступает фундаментом системы непрерывной подготовки кадров. Мы помогаем подросткам увидеть четкую карьерную траекторию: от школьных проектов до профильных программ в вузах, а затем – к созданию инноваций в реальном энергетическом секторе, – подчеркнул ректор Корпоративного университета «Газпром нефти» Илья Дементьев.