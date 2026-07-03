Парковка у аэропорта Ханты-Мансийска с 10 июля станет платной

Фото: Стройкомплекс Югры

На территории привокзальной площади аэропорта Ханты-Мансийска с 10 июля вводится платная парковка. Об этом рассказали в Стройкомплексе Югры. Причиной тому – стихийная долговременная стоянка автомобилей местных жителей. Авто занимали места сутками. Люди улетали в отпуска или по своим делам, бросив машины возле здания воздушной гавани. Брошенные автомобили блокировали проезды для скорой, пожарных и рейсовых автобусов. Долгие годы территория аэропорта на вводила плату за парковку, в отличие от других городов УрФО.

Установленные шлагбаумы исключили хаотичную парковку, освободили проезд для спецтехники и снизили риски ДТП. Теперь камера фиксирует номер автомобиля при въезде. Первые 20 минут нахождения на территории бесплатно. Этого времени вполне хватит, чтобы встретить или высадить пассажиров. Далее оплата идет по тарифу: с 21 минуты – 300 рублей за час, с 5-го часа до конца суток – 1 200 рублей за сутки, каждые последующие сутки – 1 200 рублей за сутки.

Все собранные за парковку средства направят на благоустройство территории аэропорта и повышение комфорта пассажиров.

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