С опережением графика завершен ремонт автодороги Стрежевой - Нижневартовск

Фото: соцсети Владимира Мазура

В Томской области, которая граничит с Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, досрочно завершились ремонтные работы на двух участках автомобильной дороги Стрежевой - Нижневартовск. Об этом в социальных сетях рассказал губернатор Томской области Владимир Мазур.

Подрядчик привел в нормативное состояние отрезки с 26 по 28 км и с 31 по 33 км. Были устранены дефекты обочин, трещины и колейность. Заменен асфальт, который выдержит движение многотонных грузовиков и сложные климатические условия Севера.

В 2025 году по поручению губернатора Югры Руслана Кухарука был обновлен участок этой же автодороги, но со стороны Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Теперь югорчане могут ехать в Томскую область по отремонтированной трассе.

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