В Югре в 2,5 раза вырос спрос на зарядку электромобилей

Фото: ДепЖКК и энергетики Югры

Стройкомплекс Югры признает, что сегодня, когда стоимость бензина АИ-95 превысила отметку в 80 рублей за литр, переход жителей Ханты-Мансийского автономного округа на альтернативные источники энергии стал верным экономическим решением для автовладельцев.

По данным окружного Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики, за первые пять месяцев 2026 года количество зарядных сессий выросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если в прошлом году их было за тот же период 172, то сейчас 458. Современные электрокары адаптированы к климату Югры. Новые модели сохраняют запас хода около 200 км даже в сильные морозы. В теплый сезон этот показатель увеличивается до 300–350 км.

В Югре появилась разветвленная сеть зарядных хабов, поддерживающих европейские, китайские и японские стандарты электромобилей. Две такие станции находятся в Ханты-Мансийске, а также в Нягани, Сургуте, Нефтеюганске, Нижневартовске и в Белом Яру Сургутского района.

Отмечается, что 100 км пробега на электротяге обходятся примерно в 270 рублей против почти 700 рублей на бензине, а затраты на плановое техническое обслуживание электрокаров существенно ниже классических машин с ДВС.

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