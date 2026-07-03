В Берёзовском районе Югры директор задолжал зарплату сотрудникам на 1,5 млн рублей

Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

Директор фирмы из Берёзовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры несколько месяцев не платит своим сотрудникам заработную плату. За это время образовался долг на сумму более 1,5 млн рублей.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, возбуждено уголовное дело в отношении директора организации по статье «Невыплата заработной платы». С апреля по ноябрь 2025 года директор свыше двух месяцев не платит заработную плату работникам организации на общую сумму, превышающую 1,5 млн рублей.

По уголовному делу проводится работа, направленная на возмещение потерпевшим причиненного материального ущерба.

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