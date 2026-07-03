В гаражном боксе Ханты-Мансийска пожар уничтожил гараж, лодку и мотор

Пожар в одноэтажном гараже на улице Шевченко в Ханты-Мансийске произошел 2 июля в 16:54. Все имущество, находящееся внутри, сгорело дотла.
На месте работали 3 единицы спецтехники и 12 сотрудников МЧС России по ХМАО-Югре.
В пресс-службе ведомства рассказали, что в результате пожара повреждены внутренняя отделка гаража и кровля на общей площади 28 квадратных метров. Полностью уничтожены огнем лодка «Казанка 5М4» и лодочный мотор «Suzuki DF50». Пожарные не допустили распространение огня на соседние строения. Причину возгорания установят дознаватели МЧС России.
МЧС Югры напоминает:
- соблюдай правила пожарной безопасности;
- своевременно проверяй состояние электропроводки;
- не храни легковоспламеняющихся жидкостей в неустановленных местах;
- в случае обнаружения пожара звони по телефонам 101 или 112.
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