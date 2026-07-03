В гаражном боксе Ханты-Мансийска пожар уничтожил гараж, лодку и мотор

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Пожар в одноэтажном гараже на улице Шевченко в Ханты-Мансийске произошел 2 июля в 16:54. Все имущество, находящееся внутри, сгорело дотла.

На месте работали 3 единицы спецтехники и 12 сотрудников МЧС России по ХМАО-Югре.

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

В пресс-службе ведомства рассказали, что в результате пожара повреждены внутренняя отделка гаража и кровля на общей площади 28 квадратных метров. Полностью уничтожены огнем лодка «Казанка 5М4» и лодочный мотор «Suzuki DF50». Пожарные не допустили распространение огня на соседние строения. Причину возгорания установят дознаватели МЧС России.

МЧС Югры напоминает:

- соблюдай правила пожарной безопасности;

- своевременно проверяй состояние электропроводки;

- не храни легковоспламеняющихся жидкостей в неустановленных местах;

- в случае обнаружения пожара звони по телефонам 101 или 112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На водохранилище ГРЭС-2 в Сургуте утонул подросток

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.