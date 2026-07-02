В ближайшие часы на Югру обрушатся сильные ливни с крупным градом и грозой

Град, сильный дождь и ветер обрушатся на Югру Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета. Перейти в Фотобанк КП

По данным Ханты-Мансийского ЦГМС, до конца дня 2 июля, а также в ночь на 3 июля на Ханты-Мансийский автономный округ – Югру обрушится непогода: ожидается очень сильный дождь, крупный град, гроза, сильный ветер порывами до 25 метров в секунду и более. Ветер северо-восточный и восточный.

Ураган накроет Кондинский, Ханты-Мансийский, Нефтеюганский, Сургутский районы, а также города Урай, Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Пыть-Ях и Сургут.

МЧС России рекомендует:

- не укрываться под деревьями и рядом со слабо закрепленными конструкциями;

- соблюдать осторожность на дорогах, снизить скорость и увеличить дистанцию;

- не оставлять автомобили вблизи деревьев и рекламных щитов.

При возникновении происшествий звони по телефону 112.

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