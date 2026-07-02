На 2 июля в Югре площадь лесных пожаров превысила 10 тысяч га

Скрин с портала ИАС "Лесные пожары"

Обстановка с лесными пожарами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре остаетя сложной, несмотря на идущие второй день дожди. Особенно тяжелая ситуация складывается в Нижневартовском районе, где до 18 июля введён режим ЧС муниципального характера.

По данным Авиалесоохраны Югры на утро 2 июля в регионе действуют 35 лесных пожаров в Нижневартовском, Сургутском и Белоярском районах на общей площади 10045,4 га, 10 из которых локализованы на площади 3181,9 га. За сутки в Югре было зарегистрировано 4 новых лесных пожара. Ежесуточно увеличивается количество задействованных на пожарах людей. В настоящее время на тушении работают 404 человека. Задействованы самолёты и вертолёты для доставки работников.

Всего за 2026 год зарегистрировано уже 270 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составила 23104,73 га.

При обнаружении возгорания в лесу необходимо сообщить о нём по любому из круглосуточных номеров:

- 8(3467)331546 – диспетчерская служба Авиалесоохраны Югры;

- 88001009400 – прямая линия лесной охраны (звонок бесплатный);

- 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб.

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