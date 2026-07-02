Фото: Типичный краб Нижневартовска

Комбо нарушений правил дорожного движения совершил водитель легковушке в Нижневартовске: в наглухо затонированном автомобиле он пошел на обгон, выскочив на встречку через две сплошные и создал аварийную ситуацию. Водителя уже нашли. Он отделался легко: всего лишь штрафы за выезд на встречку, отсутствие ОСАГо, причем уже второй раз, и выдали предписание на снятие тонировки. Все бы ничего, но вине этого лихача пострадал ребенок.

- Здравствуйте. Я водитель автомобиля скорой медицинской помощи. Сегодня в 17:50 данный водитель совершил такой манёвр, что нам пришлось совершить резкое торможение. При этом у нас в машине находился ребёнок 4-х лет, который ударился головой. Была бы скорость у нас повыше, последствия были бы другие! Хочу, чтобы данного персонажа привлекли к ответственности! Создание аварийной ситуации, выезд на полосу встречного движения, пересечение двойной сплошной, обгон, тонировка! Номер нарушителя: Н973СН86, – написал в тг-канале «Типичный краб Нижневартовск» водитель скорой и поделился видео нарушений.

Водитель из Нижневартовска подрезал скорую, в которой получил травму 4-летний ребенок Видео Типичный краб Нижневартовск

Полицейские в этот же вечер нашли водителя. Им оказался житель Нижневартовска 2006 года рождения.

- В ходе мониторинга СМИ и сети Интернет сотрудники полиции выявили публикацию, содержащую признаки грубого нарушения Правил дорожного движения. На записи видно, как водитель, управляя транспортным средством, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. По данному факту незамедлительно были приняты соответствующие меры. С водителем также проведена профилактическая беседа о недопустимости пренебрежения Правилами дорожного движения и возможных трагических последствиях подобных действий, – прокомментировали в Госавтоинспекции Нижневартовска.

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