Уголовница из Нефтеюганска 5 раз пырнула сожителя ножом и поехала в тюрьму всего на 3 года

Фото: Суды Югры

Нефтеюганский районный суд вынес приговор ранее судимой жительнице Нефтеюганска 2000 года рождения. Опытная 26-летняя дама вновь отправится в колонию, правда всего на 3 года, так как прирезанный ей возлюбленный хоть и сильно пострадал, но выжил.

По данным «Судов Югры», все произошло на кухне. Бравая уголовница во время ссоры схватила нож и, чтобы утихомирить сожителя, который ее оскорбил, ударила его ножом аж 5 раз. Один удар она нанесла в грудь, остальные – по телу. Врачи признали опасность для жизни потерпевшего и ему был причинен тяжкий вред здоровью.

В отношении уголовницы возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Суд назначил даме наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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