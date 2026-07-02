В Югре неопытный водитель вылетел с дороги и едва не убил себя и троих пассажиров

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Дорожно-транспортное происшествие произошло 1 июля на 606 км автодороги «Уренгой-Надым-Советский» в Советском районе Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Пострадали 4 человека.

По данным Госавтоинспекция ХМАО-Югра, в 19:00 18-летний водитель за рулем автомобиля Renault не справился с управлением. Автомобиль на скорости вылетел в кювет и перевернулся. В ведомстве отметили, что стаж вождения водителя составляет всего три месяца.

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

В результате ДТП водитель и три его пассажира получили травмы.

Всего за минувшие сутки произошло 2 ДТП, в которых 6 человек получили травмы. Задержано 10 нетрезвых водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 40 водителей.

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