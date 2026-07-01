Суд ХМАО выпустил жестокого убийцу бизнесмена, потому что он уходит на СВО

Фото: Суды Югры

Осужденный в марте 2026 года за жестокое убийство житель Сургута уже выходит из тюрьмы и уголовное дело в отношении него прекращено по причине того, что преступник подписал контракт с Минобороны и отправляется в зону проведения специальной военной операции. Ранее мужчина был признан виновным в организации убийства, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью.

Напомним, вечером 4 апреля 2024 года во дворе жилого дома по проспекту Мира в городе Сургуте на глазах у супруги и его малолетней дочери был убит местный предприниматель 1979 года рождения. Мужчина был убит из-за конфликта и драки, который произошел в сентябре 2023 года в одном из кафе Сургута. Тогда убитый одолел злоумышленника. Побитый югорчанин задумал убить недруга и попросил своего знакомого убить мужчину. Он снял для него квартиру, дал машину и рассказал, где живет его знакомый. Приятель заказчика надел медицинскую маску и прямо у дома на глазах жены и девочки расстрелял бизнесмена. Мужчина погиб.

Присяжные тогда признали подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения.

- Изучив представленные материалы, характеризующие личность подсудимого, а также принимая во внимание наличие добровольного волеизъявления на прохождение военной службы в период мобилизации или военного положения, суд постановил приостановить производство по уголовному делу в отношении подсудимого до его фактического возвращения из Вооруженных Сил Российской Федерации либо до наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом. Мера пресечения в отношении подсудимого сохранена в виде заключения под стражу до его передачи командованию воинской части для убытия к месту службы. Копия постановления направлена в военный комиссариат и командование войсковой части для организации процедуры передачи и оформления контракта, – рассказали в «Судах Югры».

Исполнителя убийства тоже выпущен из тюрьмы и дело в отношении него приостановили в связи с заключением им контракта с Министерством обороны Российской Федерации и убытием в зону проведения специальной военной операции.

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