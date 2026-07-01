В Югре по август продлили рекордную для России выплату участникам СВО

Фото: правительство Югры

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры продлило срок единовременной выплаты для участников специальной военной операции до 31 августа 2026 года. Рекордная для России сумма в 4,1 миллиона рублей выплачивается при подписании контракта с Минобороны сроком не менее чем на один год и при условии участия в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции.

За боевые награды жителям Югры доплачивают по 100 тысяч рублей за каждую. Для жителей других регионов, заключивших контракт в округе, сумма та же. Иногородним компенсируют проезд, предоставляют жилье, питание, трансфер и снаряжение на время оформления.

Власти Югры особое внимание уделяют подготовке операторов беспилотников, которые проходят обучение и работают дистанционно. В департаменте региональной безопасности Югры заверили, что все операторы БПЛА в 2026 году выполняют задачи без потерь и ранений.

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