Фото: администрация Советского района

Подписчики тг-канала «Типичный краб Нижневартовск» поделились постом, в котором сообщают, что на трассе Нижневартовск – Стрежевой они встретили медведя. Хозяина тайги они увидели за мостом через реку Вах. На видео заметно, как косолапый бежал от дороги в сторону леса.

Причиной появления лося стало то, что у дороги лежит туша лося. Возможно, его сбил автомобиль, а может и его задрал медведь.

Рядом с трассой Нижневартовск – Стрежевой медведь лакомится тушей лося Видео Типичный краб Нижневартовск

Прямо у обочины, за мостом в сторону Стрежевого до первого поворота, примерно на 39-41 км Стрежевой-Нижневартовск. Мы ехали на машине. Увидели стоящего медведя метрах в 10 от обочины. Увидев нас, он отбежал ещё метров на 5. Сняли на видео и стояли наблюдали. Он прятался, но не уходил. А потом уже увидели причину — мёртвого лося. Машин всё равно много ездит, пугает его. А лось прямо у дороги. Наверное, ночью доест, – пишут авторы сообщества.

Фото: Типичный краб Нижневартовск

В Природнадзоре Югры напоминают югорчанам, будьте осторожны при посещении леса - возможна встреча с медведем.

Что делать, чтобы избежать встречи с медведом:

- В лесу нужно громко разговаривать, шуметь, топать.

- Желательно путешествовать группами — медведь обходит скопления людей стороной.

- Следует избегать буреломов, глухого леса.

- На привале нельзя складировать пищевые отбросы (в том числе и закапывать, поскольку медведь легко их находят и раскапывают). Если нет возможности вывезти отходы, лучше их сжечь.

- Хорошо брать в лес собаку, а лучше несколько. Лайки и немецкие овчарки в определенной степени обезопасят вас от медведя.

- Не следует подходить к падали, мертвой рыбе и прочим привадам. Это может оказаться добыча самого зверя.

- Избегайте медвежьих троп. Они выглядят как две цепочки ямок с шириной в 20 см между собой. Необходимо избегать передвижения по рекам и вдоль нерестилищ ночью и в сумеречное время.

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