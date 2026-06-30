Житель югорского поселка заплатит 10 тысяч рублей за экстремистский комментарий в «Одноклассниках»

Фото: Суды Югры

Нижневартовский районный суд оштрафовал жителя Излучинска на 10 тысяч рублей за комментарий в соцсети «Одноклассники». Его высказывание содержит признаки разжигания национальной розни

По данным «Судов Югры», вартовчанин с личного аккаунта в «Одноклассниках», разместил под фотографией комментарий, который следователи признали содержащим высказывания, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности.

Лингвисты вынесли заключение, что в комментарии отражено негативное отношение к группе лиц по признакам расы, национальности, языка и происхождения, а также обосновывающие необходимость враждебных действий в их отношении.

Вартовчанин признал вину, пояснив, что опубликовал комментарий в порыве эмоций, и выразил искреннее раскаяние. Суд оштрафовал мужчину на 10 000 рублей.

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