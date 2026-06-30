Скрин с видео ЧП Нижневартовск. Происшествия

Избиение маленькой школьницы произошло в воскресенье, 28 июня, прямо во дворе дома на десткой игровой площадке. Происходящее записала видеокамера, установленная на доме, а мама пострадавшего ребенка поделилась им в соцсетях. На кадрах видно, что на площадку заходят несколько подростков. В это время девчушка с длинными волосами, собранными в хвост, резво взбирается на горку. Один из самых крупных ребят хватает девочку и сдергивает ее с горки на землю, а затем начинает избивать ее по голове.

- В период с 16ч19мин до 16 ч 21мин на детской площадке по ул. Ленина 37 произошёл вопиющий случай. Четверо подростков пришли на детскую площадку, один из них избил нашу дочь(8 лет), стащив силой её с площадки, затем дважды ударив с силой по голове. На вид этим подросткам 13-15 лет. Затем ударил ещё и мальчика. Прошу помочь найти этих нелюдей. Подростки не с нашего двора. Заявление будет подано в полицию, – пишет мать ребенка в тг-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

На детской площадке в Нижневартовске подросток избил 8-летнюю девочку Видео ЧП Нижневартовск. Происшествия

Данным видео уже заинтересовались прокуратура и следственный комитет. В настоящее время следственным отделом по городу Нижневартовск организована процессуальная проверка по статье «Хулиганство». Выясняются все обстоятельства происшествия.

- Предварительно установлено, что группа подростков, находясь в общественном месте – на детской площадке вблизи дома по улице Ленина в городе Нижневартовске, применяя физическую силу, совершили противоправные действия в отношении малолетней, – сообщили в СУ СК по ХМАО-Югре.

Прокуратура Нижневартовска тоже организовала проверку по публикации о противоправных действиях в отношении ребенка. По данному факту полиция уже возбудила уголовное дело по статье «Побои, совершенные из хулиганских побуждений». Имя подростка уже известно.

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