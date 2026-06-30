Жительница Югры сняла со счетов почти 10 млн рублей и отдала их мошенникам

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Очередная неразумная жительница Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по собственной глупости лишилась огромных накоплений. Почти три недели дамочка общалась с мошенниками и у нее не закралась мысль о том, что ее разводят.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, все началось с того, что 52-летней жительнице поселка Федоровский Сургутского района в мае в мессенджер позвонил неизвестный, который представился следователем. Он даже прислал югорчанке поддельный документ с паспортными данными женщины. В течение трёх недель аферисты запугивали дамочку уголовной ответственностью, угрожали оформить кредиты на её дочь и убеждали ее, что все ее накопленные сбережения принадлежат Центральному банку, а значит их нужно срочно снять для «проверки». Советоваться с той же дочерью или любыми другими родственниками или полицейскими, югорчанка не стала. Она приехала в Сургут, где в отделении банка сняла накопленные 9 миллионов 500 тысяч рублей и передала деньги курьеру у одной из школ города. О том, что денюжки не вернутся, чудо-женщина поняла только спустя два дня и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно разыскные мероприятия по установлению и задержанию причастных к преступлению.

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