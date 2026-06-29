Житель Нягани так хотел сделать подарок бывшей на 8 марта, что пошел на кражу

Фото: Суды Югры

Няганский городской суд вынес приговор 39-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в краже денег с банковского счета.

По данным «Судов Югры», 8 марта 2026 года няганец нашёл возле торгового центра в Восточном микрорайоне банковскую карту. Сперва он с помощи чужой карты оплатил топливо для автомобиля, а также купил алкоголь и цветок для бывшей супруги. Всего с карты списалось 1 394 рублей 87 копеек.

В суде мужчина вину признал и даже добровольно возместил потерпевшей нанесенный ущерб. За кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета, няганцу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Югре за поддельные права тракториста осудят вахтовика из Башкирии

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.