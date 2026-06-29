В Югре за поддельные права тракториста осудят вахтовика из Башкирии

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Сотрудники Госавтоинспекции Нефтеюганского района на 643 километре автодороги «Тюмень - Ханты-Мансийск» для проверки документов остановили трактор-погрузчик, которым управлял 35-летний житель Республики Башкортостан. Последний предъявил водительское удостоверение, подлинность которого вызвала у полицейских сомнения. Документ был изъят и направлен на экспертизу.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, эксперты подтвердили догадку госавтоинспекторов.

Водитель был допрошен. Он рассказал, что весной 2021 года устроился на работу в одну из строительных компаний Новосибирска, где прораб предложил ему купить водительское удостоверение. После прохождения медкомиссии, вместе с прорабом они приехали в неизвестную ему организацию, где мужчина передал справку о прохождении медкомиссии, а также 20 тысяч рублей. После чего незнакомец сделать копию его паспорта и фотографию на документ. Спустя месяц мужчина получил водительское удостоверение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

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