На трассе под Нижневартовском водитель Kia влетел под трубовоз и погиб

Скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось поздним вечером 26 июня в 36 км автодороги «Стрежевой – Нижневартовск» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в 22:40 водитель 1975 года рождения за рулем «Камаза» с полуприцепом – трубовозом при развороте задним ходом не заметил автомобиль Kia, который летел по трассе. Легковушка врезалась в прицеп с трубами, половину легковушки буквально срезало от удара. Водитель автомобиля Kia 1985 года рождения скончался до приезда скорой медицинской помощи от полученных травм.

Под Нижневартовском в ДТП погиб водитель Kia Видео УМВД по ХМАО-Югре

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции.

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