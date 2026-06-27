В Сургутском районе байкер погиб под колесами спецтранспорта

Фото: ЧП Сургут

Трагедия произошла 26 июня вечером рядом с городским поселком Барсово Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Мотоциклист мчался на большой скорости и влетел под «Камаз» – спецмашину по вывозу нечистот, которая ехала в одном с ним направлении и поворачивала направо. Водитель спецтранспорта не заметил мчащегося на большой скорости мотоциклиста. Произошло столкновение. Байкер получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте ДТП.

- В 21:10 на 56-м километре транспортной развязки автодороги Нефтеюганск — Сургут 43-летний водитель мотоцикла PROMAX, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил преимущество в движении грузовому автомобилю КамАЗ под управлением 63-летнего водителя. В результате столкновения мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи, - рассказали в УМВД по ХМАО-Югре.

Отметим, что за 25 и 26 июня в Югре произошло три дорожно-транспортных происшествия с участием мотоциклистов, все трое погибли. Один пассажир получил травмы и находится в больнице.

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