Вартовчанка отправится на 7 лет в колонию за попытку сбыть крупную партию наркотиков

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

На семь лет в колонию общего режима отправится жительница Нижневартовска за тяжкое преступление. Женщину обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенном организованной группой, в крупном размере.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, с апреля 2025 года вартовчанка в составе организованный группы занималась сбытом запрещенных веществ через «тайники-закладки». В момент попытки продать наркоту, она была задержана полицейскими. Наркотики изъяты.

Суд назначил виновной наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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