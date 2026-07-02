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НовостиПроисшествия2 июля 2026 11:09

Вартовчанка отправится на 7 лет в колонию за попытку сбыть крупную партию наркотиков

За попытку сбыта крупной партии наркотиков вартовчанка получила 7 лет колонии
Нина БАРИНОВА
Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

На семь лет в колонию общего режима отправится жительница Нижневартовска за тяжкое преступление. Женщину обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенном организованной группой, в крупном размере.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, с апреля 2025 года вартовчанка в составе организованный группы занималась сбытом запрещенных веществ через «тайники-закладки». В момент попытки продать наркоту, она была задержана полицейскими. Наркотики изъяты.

Суд назначил виновной наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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