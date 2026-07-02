В Когалыме стартует приём заявлений и документов для зачисления в первые классы не по прописке

Школа имеет право отказать в зачислении, не прописанному рядом ребенку Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

С 6 июля 2026 года и до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября стартует приём заявлений и документов для зачисления в первые классы школ города Когалыма. Об этом сообщает администрация.

Сейчас идет зачисление детей, не проживающих на территории города, за которой закреплена конкретная школа, на 2026-2027 учебный год. В марте и по май заявления принимались только по прописке. Стоит знать, что школа имеет право отказать в зачислении, не прописанному рядом ребенку, при отсутствии свободных мест в первых классах.

Подать заявление о приёме в первый класс можно в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru одним из родителей.

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