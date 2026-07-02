Мать из Урая пошла на исправительные работы за уклонение от уплаты алиментов на своих детей

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Урайский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении мамаши, которая признана виновной в неуплате средств на содержание детей.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, ранее привлеченная к административной ответственности урайчанка за неуплату алиментов на содержание своих двоих детей, не одумалась. Трудоустраиваться и платить детям не желала. В итоге дамочка накопила долг в размере более 670 тысяч рублей.

Суд назначил горе-матери наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5 % из заработной платы ежемесячно в доход государства.

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