В Ханты-Мансийске простятся с погибшим на СВО Александром Байдой

Фото: тг-канал Типичный Ханты-Мансийск

Печальные вести вновь пришли в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру из зоны проведения специальной военной операции. В ходе выполнения боевой задачи погиб житель Ханты-Мансийска Александр Павлович Байда.

- 14.06.2026 при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции погиб любимый сын, брат Байда Александр Павлович, 24.04.2003 года рождения. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким, – сообщили близкие бойца в тг-канале «Типичный Ханты-Мансийск».

Прощание с Александром запланировано в траурном зале ОКБ окружной столицы 6 июля с 10:30 до 11:40.

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