В спецпечи аэропорта Сургута сожгли 768 кг фруктов, ягод и орехов

Фото: Россельхознадзор по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

За полугодие Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам в аэропорту Сургута проконтролировано 234 международных рейса из республик Таджикистан, Азербайджан и Узбекистан. 192 пассажира из Средней Азии пытались провезти в ручной клади и багаже более 768 килограммов свежих ягод, фруктов, риса, зелени и орехов. Весь груз попал под ограничения на ввоз продукции растительного происхождения в багаже и ручной клади.

- Вся подкарантинная продукция общим весом более 768 кг задержана и уничтожена по заявлениям владельцев путем сжигания в спецпечи аэропорта. Владельцы груза мало того, что лишились его, еще и оштрафованы, – рассказали в ведомстве.

При этом специалисты отмечают рост количества нарушений в 2026 году в сравнении с прошлым годом на 48%.

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