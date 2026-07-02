Скрин с видео N1

Жесткую драку устроили сегодня около четырех утра, 2 июля, две барышни на перекрёстке улиц Чапаева и 60 лет Октября в Нижневартовске. Махач запечатлела камера. На кадрах видно, что девушки идет по автомобильной дороге, вдруг одна нагоняет первую, хватает ее за волосы и валит на дорогу. Девушки сцепились как кошки. Внезапно на дороге оказались полицейские, которые с рудом разняли девочек.

- Их еле разняли полицейские, при этом у одной из них в руках остался клок волос соперницы, – сообщает N1 и делится видео.

На дороге в Нижневартовске две девушки устроили жесткую драку Видео Первый Нижневартовск

Как позже оказалось, полицию на место никто не вызывал. Стражи порядка оказались на месте в нужное время и в нужном месте в ходе патрулирования. Сотрудники ППС разняли девиц и доставили их в отделение полиции для разбирательств.

- По факту инцидента в отдел полиции г. Нижневартовска были доставлены все участники конфликта. В настоящее время трём участницам 2001, 2003 и 2004 годов рождения выданы направления на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести вреда, причинённого здоровью. Кроме того, в отношении нарушительниц составлены протоколы по статье «Мелкое хулиганство». Сотрудниками полиции проводится дальнейшая проверка, - прокомментировали у ОВМД Нижневартовска.

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