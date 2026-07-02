Промчался на красный: В Сургуте в ДТП на Профсоюзов насмерть разбились 2 водителя и пострадали 2 пассажира

Скрин с видео Госавтоинспекции ХМАО-Югры

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня ночью, 2 июля в Сургуте. На пустынной дороге на перекрестке на большой скорости столкнулись два автомобиля. Погибли оба водителя, еще двое пассажиров пострадали.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 02:30 в районе дома №42 на улице Профсоюзов18-летний водитель за рулем Lаda Priora на большой скорости промчался на перекресток на красный сигнал светофора, где столкнулся в автомобилем Toyota, управлял которым 36-летний водитель. В результате ДТП водители обоих автомобилей погибли на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Пассажиры Lаda Priora - юноши 16 и 18 лет – были доставлены в медицинское учреждение.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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