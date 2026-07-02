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НовостиОбщество2 июля 2026 8:57

Пьяный водитель из Нефтеюганска оштрафован на 200 тысяч рублей

В Нефтеюганске автомобилист, повторно севший за руль пьяным, оштрафовали на 200 тысяч рублей
Нина БАРИНОВА
Скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

Скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

В январе инспекторы ДПС Госавтоинспекции города Нефтеюганска остановили автомобиль Hyundai. За рулем оказался явно не трезвы й 33-летний мужчина.

Процедура освидетельствования показала у югорчанина наличие 0,768 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, выяснилось, что ранее водитель уже попадал в поле зрения правоохранителей нетрезвым. Тогда суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей с лишением прав на 1,5 года. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

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