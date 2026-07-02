Югра вошла в топ-5 регионов России по закупкам препаратов для потенции

Югорчане покупают препараты для потенции Фото: Алексей ФОКИН.

По информации системы цифровой маркировки и прослеживаемости товаров «Честный знак» на 1 июля 2026 года, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра вошел в топ-5 регионов России по закупкам препаратов для повышения потенции. Только за июнь российские мужчины купили почти 850 тысяч упаковок препаратов на миллионы рублей.

Первое место возглавила Московская область, где численность населения составляет 8 766 594 человек и 625 упаковок на тысячу жителей. Затем идут Пермский и Краснодарский края, где живет 2 483 633 человека и 5 842 238 человек соответственно. В топе и Амурская область, где живут всего 753 046 человек. В ХМАО численность населения составляет 1 781 782 человек и почетное пятое место по закупке препаратов для потенции.

Тг-канал «SHOT Проверка» отмечает, что пик продаж возбуждающих средств приходится на отпускной сезон: лето и начало осени.

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