Житель Нефтеюганского района осужден за хранение оружия и патронов

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Житель поселка Куть-Ях Нефтеюганского района в хозпостройке незаконно хранил мелкокалиберную винтовку «ТОЗ-8» и не менее 56 патронов калибра 5,6 мм, а также не менее 3 патронов калибра 7,62 мм. В отношении 45-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему».

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

По данным УМВД по ХМАО-Югре, согласно заключению эксперта, оружие является однозарядной малокалиберной спортивной винтовкой образца 1932 года модели калибра 5,6 мм и относится к нарезному огнестрельному оружию. Югорчанин вину признал. Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев. Приговор вступил в законную силу.

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