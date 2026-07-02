Семейную пару и 6 их сообщников из Ханты-Мансийска осудят за легализацию мигрантов в России

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа -Югры направила в суд уголовное дело в отношении восьми участников преступного сообщества. Их обвиняют по четырем разным статьям: организация и участие в преступном сообществе; фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации; организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации и превышение должностных полномочий.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, супруги из Ханты-Мансийска создали преступное сообщество, участники которого с января 2022 года по ноябрь 2024 года за деньги помогали иностранцам легализоваться на территории России. Они изготавливали и предоставляли в профильные ведомства документы с ложными сведениями о трудоустройстве и месте пребывания мигрантов.

Банда организовала деятельность языкового центра, в котором для мигрантов проводились фиктивные экзамены. После иностранцы получали сертификаты, которые давали возможность получить трудовой патент.

Один из участников банды, будучи должностным лицом, знал о массовой фиктивной регистрации мигрантов, но молчал.

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