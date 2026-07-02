Югорчанин угнал у соседа «ВАЗ», чтобы уехать к брату, но попал в ДТП

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Житель Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры стал фигурантом уголовного дела по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

По данным УМВД по ХМАО-Югре, утром 9 мая пьяный 30-летний югорчанин, зная, что сосед свой автомобиль «ВАЗ 2114» не запирает и паркует возле дома. Мужчина, не имея водительских прав, забрался в него, снял с руля кожух и соединил провода зажигания. Запустив двигатель, югорчанин выехал из поселка Зеленоборск Советского района в сторону Нягани – к брату. На дороге мужчина не справился с управлением и перевернул автомобиль. После ДТП мужчина скрылся, бросив автомобиль на месте аварии.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, по существу. Стоит отметить, что ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за угон автомобиля.

Кроме того, югорчанина привлекли к административной ответственности за управление автомобилем водителем за составление места дорожно-транспортного происшествия.

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