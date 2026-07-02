Полиция Сургута задержала пособника мошенников, который забрал у старушки 450 тысяч рублей

Скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

Оперативники Сургута задержали 22-летнего жителя Екатеринбурга, который выполнил роль курьера для мошенников и забрал у пенсионерки 450 тысяч рублей. Деньги он отправил аферистам, не забыв оставить себе 30 тысяч рублей за «грязную» работу.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, вовлечение свердловчанина в преступную деятельность началось с предложения «легкого заработка» в одном из популярных мессенджеров. Затем с молодым человеком работал так называемый «куратор». Парень был обязан забирать деньги у обманутых мошенниками граждан и переводить средства на указанные мошенниками счета.

Так, свердловчанин забрал 450 тысяч рублей у пенсионерки из Сургута 1936 года рождения. Деньги у нее аферисты выманили под предлогом материальной помощи родственникам, попавшим в ДТП. Свердловчанин оставлял себе часть средств в качестве вознаграждения и он точно знал, что делает.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Он заключен под стражу. Полицейские проводят следственные действия, направленные на установление всех причастных лиц, включая организаторов схемы, а также проверяют парня на причастность к другим аналогичным преступлениям.

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