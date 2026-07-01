У жителя Югры за пьянку отняли Mitsubishi стоимостью 2,5 млн рублей

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Житель поселка Излучинск Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры лишился автомобиля 2,5 млн рублей за неоднократное нетрезвое вождение.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, 45-летний мужчина признан виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за нетрезвое вождение. Пьяный водитель был задержан вновь за рулем в апреле 2026.

Суд приговорил виновного к 240 часам обязательных работ с лишением прав на 2 года. Его автомобиль Mitsubishi стоимостью более 2,5 млн рублей конфискован в собственность государства.

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