У нетрезвого водителя из Покачей конфисковали автомобиль Belgee за 1,8 млн рублей

Фото: прокуратура Югры

Водитель из города Покачи поплатился за страсть кататься пьяным за рулем. У мужчины, помимо уголовки в его деле, отняли в доход государства автомобиль Belgee стоимостью 1,8 млн рублей.

Как сообщили в прокуратуре ХМАО-Югры, Нижневартовский районный суд признал виновным водителя из Покачей в уголовном деле по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В марте 2026 года ранее привлеченный к административной ответственности за нетрезвое вождение югорчанин вновь сел пьяным за руль и отправился кататься по улицам города, но был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Суд назначил виновному наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением прав на 2,5 года, а также конфисковал автомобиль Belgee в доход государства.

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