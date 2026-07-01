Кодовое слово «патриот»: задержан курьер из Самары, который забрал у пенсионерки из Нефтеюганска 1,2 млн рублей

Скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

Пенсионерка из Нефтеюганска стала жертвой телефонных мошенников. Даже через два дня после передачи денег 77-летняя югорчанка не сразу поняла, что ее обманули. Все началось со звонка, в котором неизвестный представился сотрудником администрации и заявил бабуле, что ей положена выплата в 10 тысяч рублей. Затем ей позвонила уже следователь, которая предупредила старушку, что она общалась с участниками запрещённой организации, и пригрозила возбуждением уголовного дела за пособничество злоумышленникам.

Далее пенсионерку убедили передать свои накопления курьеру для декларирования. Для конспирациией требовалось назвать кодовое слово «Патриот». Следователь заверила, что деньги будут возвращены сразу после проверки. Югорчанка передала 1,2 миллиона рублей прибывшему к ней молодому человеку. Через два дня после молчания аферистов, бабуля поняла, что ее развели и отправилась в полицию писать заявление.

Скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

По данным УМВД по ХМАО-Югре, сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение курьера. Им оказался 21-летний житель города Самары.Парня в забавной футболке с обезьянками ис православным крестом на груди доставили в Нефтеюганск.

Самарец заявил, он также стал жертвой мошенников. Сначала ему позвонили якобы из военного комиссариата и под предлогом подтверждения личных данных и выманили код из СМС-сообщения. Затем с ним связался следователь, который убедил парня, что его персональные данные похищены, а деньги переведены в недружественное государство. Под угрозой уголовного преследования юношу заставили выполнить «задание» - забрать деньги у жительницы Югры. Перед встречей он побывал в Сургуте, где распечатал сфальсифицированную декларацию, после чего направился в Нефтеюганск. Бабкины деньги он, по указанию злоумышленников, конвертировал через криптообменник.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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