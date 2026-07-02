Житель Лянтора уволился с работы и за несколько месяцев накопил почти 160 тысяч рублей долга по алиментам

Фото: УФССП по ХМАО-Югре

Житель Лянтора остался без работы. Пока мужчина находился в поиске, у него капал долг по алиментам на его ребенка. За несколько месяцев накопилось сума почти в 160 тысяч рублей.

Отметим, что если человек остается без работы, приставы насчитывают ему не как обычно 25% от всех доходов на одного ребенка, исходя из его зарплаты, а эти це проценты, исходя из средней по России зарплаты, которая завышена. Так, если человек получает 80 тысяч рублей, то 25% высчитывают из этой суммы. Если он остается без работы, то ему высчитывают эти же проценты из средней российской зарплаты в 106 979 рублей.

Судебный пристав тут же наложила аресты на счета 35-летнгео лянторца, запретила выезд за границу. Причем делалось это все онлайн. Его также привлекли административной ответственности за уклонение от уплаты алиментов более 2 месяцев. После этого мужчина нашел 156 859 рублей, чтобы закрыть весь долг, плюс он оплатил исполнительский сбор в размере 6 226 рублей.

Права ребенка были восстановлены.

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