В Пыть-Яхе дотла выгорел «Камаз» с полуприцепом

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Пожар во 2а микрорайоне на улице Волжской города Пыть-Яха произошел 1 июля. На место тут же прибыли пожарные расчеты, которые состояли из 9 человек и 2 единиц спецтехники МЧС России по ХМАО-Югре.

По данным пресс-службы МЧС России по ХМАО-Югре, на момент прибытия пожарных «Камаз-44108» с полуприцепом уже был объят пламенем. Угрозы распространения огня на соседние объекты не было. В итоге кабина грузового автомобиля и передняя часть полуприцепа на общей площади 25 квадратных метров выгорели полностью.

Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России.

Всего за минувшие сутки подразделения МЧС Югры ликвидировали 4 техногенных пожара.

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