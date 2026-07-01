В Ханты-Мансийске при поддержке нефтяников открылся музейный двор краеведческого центра

Фото: пресс-служба «Газпромнефть-Хантоса»

У старейшего музея Ханты-Мансийска – Природы и Человека – появилось пространство для выставок, концертов на открытом воздухе и кинолекториев. Новую площадку помогли построить нефтяники. В день открытия здесь прошли лекция местного художника, кинопоказ и мастер-классы.

Посетители познакомились с русской и угорской культурой: приняли участие в создании росписи для фасада музея, пробовали готовить блюда по местным гастрономическим рецептам и разгадывали головоломки коренных народов Севера. С презентацией об уличном искусстве выступил ханты-мансийский художник Николай Чебоненко. Любители природы смогли посетить мастер-класс от орнитолога Александра Бочкова по фотосъемке птиц. Завершилось мероприятие киносеансом под открытым небом.

Музей Природы и Человека основан в 1932 году как окружной краеведческий музей с целью изучения и сохранения историко-культурное наследия и природы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Фото: пресс-служба «Газпромнефть-Хантоса»

Новая точка притяжения для жителей и гостей столицы округа создана в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» при поддержке «Газпромнефть-Хантоса». В будущем здесь планируют регулярно проводить концерты, кинолектории, тематические выставки и фестивали, вдохновленные национальными обычаями.

– Мы в программе «Родные города» убеждены, что инвестиции в культуру и комфортную городскую среду – это прежде всего инвестиции в насыщенность и полноту жизни. По нашей программе «Родные музеи» музейные команды из разных регионов страны обучаются, чтобы организовывать больше интересных мероприятий в родных городах. Культура не имеет границ и барьеров: всегда можно узнать новое о родном месте и не только на экспозиции в музее, но и в игровой форме на свежем воздухе, – отметила директор программы социальных инвестиций «Родные города» Ярина Сугакова.

Директор музея Иван Яшков считает, что появление таких современных и открытых пространств – важный шаг в развитии культурного ландшафта Югры. Он выразил уверенность, что место станет точкой притяжения для самых разных горожан.

Генеральный директор «Газпромнефть-Хантоса» Дмитрий Колупаев подчеркнул, что для предприятия особенно важно поддерживать проекты, которые объединяют просвещение, творчество и живое общение.

– Для нас это не просто социальная инициатива – это личная история. Ведь сотрудники компании – это не только профессионалы своего дела, но и жители Ханты-Мансийска. Мы живём здесь, гуляем по этим улицам, растим здесь детей и хотим видеть наш город ярким, современным и вдохновляющим. Именно поэтому мы поддерживаем такие проекты и искренне верим, что «Музей рядом» сделает городскую среду более насыщенной и подарит новые впечатления каждому, – поделился он.

В свою очередь заместитель Губернатора ХМАО – Югры Елена Майер добавила, что открытие двора кардинально меняет формат взаимодействия с посетителями – здесь бережно переплетаются русские и угорские традиции, где прошлое и настоящее встречаются в атмосфере сотворчества.