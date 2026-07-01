Полицейский из Мегиона вошел в топ-6 лучших сотрудников ДПС России

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Старший инспектор ДПС отдела Госавтоинспекции ОМВД России по городу Мегиону Михаил Байгулов стал лучшим в огневой и тактической подготовке на Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии». Заключительный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников ДПС проходил в городе Орле.

Сотрудник Госавтоинспекции из города Мегиона достойно представил Ханты-Мансийский автономный округ – Югру. В испытаниях «Огневая подготовка» и «Тактическая подготовка» он занял первое место.

В Госавтоинспекции Югры заявили, что Михаил Байгулов занял почётное шестое место среди 88 участников. Ранее Михаил стал лучшим в региональных соревнованиях, которые прошли в середине мая.

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