Молодой специалист из Югры обязан вернуть более 650 тысяч рублей за целевое обучение

Фото: Суды Югры

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина взыскал штрафа по договору о целевом обучении с молодого специалиста.

По данным «Судов Югры», между ООО «Газпром трансгаз Югорск» и молодым жителем Белоярского района был заключен договор о целевом обучении. Студент обязался освоить образовательную программу в университете, после чего отработать в ООО «Газпром трансгаз Югорск» не менее трех лет по полученной специальности. Молодой человек был был зачислен на обучение в 2019 году, но в 2024 году был отчислен из университета в связи с невыполнением учебного плана. Тогда организация уведомила УрФУ о расторжении договора с югорчанином из-за неисполнения им обязательств.

Бывшему студенту было направлено требование об уплате штрафа в размере 638 519 рублей в течение года, но он его не исполнил. Университет также просил суд взыскать с югорчанина штраф в указанном размере, а также расходы по уплате государственной пошлины – 17 770 рублей.

Решением суда исковые требования УрФУ удовлетворены в полном объеме.

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