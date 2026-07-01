Медпункт появится на аварийном участке трассы Сургут - Когалым

Фото: Центр медицины катастроф

До конца 2026 года на 174-м километре автодороги «Сургут — Когалым» недалеко от деревни Русскинская в Сургутском районе откроют трассовый медицинский пункт. С того момента, дежурная бригада медиков сможет прибывать на места ДТП в разы быстрее, чем скорая помощь из города, что позволит сохранить больше жизней

В Стройкомплексе отметили, что участок трассы с 120-го по 243-й километр остается одним из самых сложных. За два последних года здесь произошло 16 серьезных ДТП, в которых погибли 5 человек и 20 пострадали. С начала этого года здесь уже произошло 4 ДТП с 2 погибшими.

Медпункт станет седьмым трассовым медпунктом в Югре. Подобные станции экстренного реагирования работают на ключевых магистралях в Октябрьском, Ханты-Мансийском, Советском и Сургутском районах, а также на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.

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