Из колледжей Югры за неуспеваемость отчислены 383 студента из Таджикистана

Фото: правительство Югры

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре проверяют, как обучаются студенты, поступившие в колледжи по аттестатам иностранных государств. Всего за полгода из югорских ссузов за неуспеваемость были отчислены 383 человека, поступивших с аттестатами Республики Таджикистан.

Было выявлено несколько десятков случаев использования поддельных аттестатов об общем образовании, средний балл по которым позволил зачислить на бюджет мигрантов. По данным УМВД России по Югре, в регионе возбуждено более 50 уголовных дел по фактам использования поддельных аттестатов.

- Работа с учащимися, имеющими академические задолженности, будет продолжена в рамках летней сессии. Образовательные организации Югры сохраняют фокус на обеспечении высокого качества подготовки специалистов и соблюдении стандартов среднего профессионального образования, - прокомментировал директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин.

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