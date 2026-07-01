Вартовчанка из страха потерять автомобиль погасила долги на 1 млн рублей

Фото: УФССП России по ХМАО - Югре

Три кредита на сумму более одного миллиона рублей просрочила жительница Нижневартовска. Банки обратились в суд, выиграли дело о взыскании долгов, а решение суда отправили к судебным приставам.

В УФССП по ХМАО-Югре рассказали, что вартовчанка сперва игнорировала требования приставов. Ни звонки, ни письма не возымели действия на женщину. Тогда судебный пристав-исполнитель арестовала её автомобиль. Угроза потерять машину заставила вартовчанку тут же найти более миллиона рублей и оплатила всю сумму задолженности.

Кроме того, ей пришлось заплатить исполнительский сбор в размере более 100 тысяч рублей в доход государства.

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