В Югре более 2 700 детей получают ежемесячные выплаты из материнского капитала

Фото: правительство Югры

Отделение Социального Фонда по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре на сегодня более 2700 родителей получают ежемесячную выплату из средств материнского семейного капитала на детей младше трех лет. Важно, что выплаты могут оформить семьи, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов - 44 274 рубля. Имущественное положение семьи не учитывается.

Размер ежемесячной выплаты составляет 22 137 рублей в месяц. Оформлять ее придется раз в год. Выплата на каждого ребенка. Подать заявление можно через «Госуслуги», МФЦ или клиентскую службу СФР. Чтобы проверить остаток средств, нужно зайти в личный кабинет на «Госуслугах».

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