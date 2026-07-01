Жителям ХМАО власти компенсируют разницу в Тарифах на коммуналку

Фото: Стройкомплекс Югры - источник: РИА Новости

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры перераспределило субвенции между муниципалитетами. Это делается для того, чтобы югорчане не платили за коммуналку по резко повышенным тарифам.

В Стройкомплексе Югры напомнили, что государство каждый год, а то и дважды в год, устанавливает предельный индекс роста коммунальных платежей. Указанный ими максимум не позволяет ресурсникам задрать тариф для населения. С января 2026 года тарифы на коммуналку уже выросли на 1,7% из-за повышения ставки НДС. Следующая индексация запланирована на 1 октября, там тариф взлетит от 11 до 30% в зависимости от регионов.

Когда реальные расходы теплоснабжающих, водоснабжающих и водоотводящих компаний превышают то, что они получают от жителей по ограниченному тарифу, разницу ресурсникам компенсирует бюджет округа. При этом населению четко не разъясняют из чего конкретно складывается тариф и отследить реальные расходы ресурсников не получается.

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