В Нефтеюганске за наркотики на 2 месяца арестовали Хита

Фото: Суды Югры

Нефтеюганский районный суд ХМАО-Югры избрал меру пресечения местного жителя, которого обвиняют в особо тяжком преступлении. Он пытался быть крупную партию наркотиков

По данным «Судов Югры», В. Хит, действуя группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети «Интернет», пытался сбыть наркотики в крупном размере на территории Нефтеюганского района. Обвиняемого задержали 25 июня полицейские, когда фигурант пытался обустроить тайник-закладку.

Чтобы югорчанин не смог заниматься преступной деятельностью или скрыться от суда, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца – до 25 августа 2026 года.

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